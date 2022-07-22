В Волгограде конфисковали дом запрещенных «Свидетелей Иеговы»









Тракторозаводский районный суд Волгограда признал ничтожным договор пожертвования частного дома запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы», обратив имущество в пользу государства. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была ликвидирована в России в апреле 2017 года по решению Верховного суда РФ. Имущество организации обращено в доход государства. 10 мая 2017 года была ликвидирована и местная религиозная организация, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

С иском в суд обратился районный прокурор. Он просил признать недействительным (ничтожным) договор пожертвования земельного участка и жилого дома №1 по ул. Зеленодольская в Тракторозаводском районе Волгограда, который религиозная организация заключила с объединением «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов». Договор был заключен 15 марта 2017 года, т.е за несколько дней до ликвидации общества. В материалах суда отмечается, что местная религиозная организация владела этим земельным участком и домом на праве собственности с 2003 года.

- Отчуждение имущества со стороны религиозной организации являлось не элементом осуществления обычной хозяйственной деятельности, а частью реализуемого на всей территории Российской Федерации плана, направленного на уклонение от установленной законодательством о противодействии экстремистской деятельности ответственности в виде конфискации имущества, - говорится в решении суда.

Получив имущество в качестве пожертвования, «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов» заключило с Дубининым М.А. договор безвозмездного пользования вышеназванными земельным участком и жилым помещением, в соответствии с которым объекты недвижимости предоставлялись Дубинину для использования по их назначению в общеполезных целях для достижения благ и в интересах конфессии, в том числе для исповедания данной религии путем проведения богослужений.

Тракторозаводский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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