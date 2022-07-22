В Волгограде конфисковали дом запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Общество 22.07.2022 12:19
0
22.07.2022 12:19
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал ничтожным договор пожертвования частного дома запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы», обратив имущество в пользу государства. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Напомним, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была ликвидирована в России в апреле 2017 года по решению Верховного суда РФ. Имущество организации обращено в доход государства. 10 мая 2017 года была ликвидирована и местная религиозная организация, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.
С иском в суд обратился районный прокурор. Он просил признать недействительным (ничтожным) договор пожертвования земельного участка и жилого дома №1 по ул. Зеленодольская в Тракторозаводском районе Волгограда, который религиозная организация заключила с объединением «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов». Договор был заключен 15 марта 2017 года, т.е за несколько дней до ликвидации общества. В материалах суда отмечается, что местная религиозная организация владела этим земельным участком и домом на праве собственности с 2003 года.
- Отчуждение имущества со стороны религиозной организации являлось не элементом осуществления обычной хозяйственной деятельности, а частью реализуемого на всей территории Российской Федерации плана, направленного на уклонение от установленной законодательством о противодействии экстремистской деятельности ответственности в виде конфискации имущества, - говорится в решении суда.
Получив имущество в качестве пожертвования, «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов» заключило с Дубининым М.А. договор безвозмездного пользования вышеназванными земельным участком и жилым помещением, в соответствии с которым объекты недвижимости предоставлялись Дубинину для использования по их назначению в общеполезных целях для достижения благ и в интересах конфессии, в том числе для исповедания данной религии путем проведения богослужений.
Тракторозаводский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Читайте также:
Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещей22.07.2022 13:26
Общество 22.07.2022 13:26
В Волгограде новую набережную дотянут до моста через Волгу22.07.2022 12:11
Общество 22.07.2022 12:11
«К понедельнику запустим трамваи»: в центре Волгограда реконструкция теплосетей идет с опережением графика22.07.2022 12:10
Общество 22.07.2022 12:10
Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройства22.07.2022 12:04
Общество 22.07.2022 12:04
Вклад в общую копилку: молодое хозяйство в Ольховском районе наращивает темпы уборки зерна22.07.2022 12:00
Общество 22.07.2022 12:00
Минстрой России включил Волгоград в топ-10 «умных» городов22.07.2022 10:20
Общество 22.07.2022 10:20
На видеонаблюдение в городах Волгоградской области выделили 28,4 млн рублей22.07.2022 10:07
Общество 22.07.2022 10:07
Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального боя22.07.2022 09:16
Общество 22.07.2022 09:16
В Волжском отремонтируют 16 дорог за полмиллиарда рублей22.07.2022 08:32
Общество 22.07.2022 08:32
22 июля энергетики обесточат дома в 3 районах Волгограда21.07.2022 21:29
Общество 21.07.2022 21:29
Смотрим, как за 7 дней изменились цены в Волгоградской области21.07.2022 21:00
Общество 21.07.2022 21:00
Трамваи не ходят кругами: фотограф показал с высоты масштаб реконструкции сетей в центре Волгограда21.07.2022 20:32
Общество 21.07.2022 20:32
Трех маловато: волгоградцы второй день осаждают рестораны «Вкусно – и точка»21.07.2022 18:50
Общество 21.07.2022 18:50
В Волгограде отреставрированный НЭТ спасают от гнезд и помета21.07.2022 17:54
Общество 21.07.2022 17:54
«А могли бы сделать укрытия»: чиновники Волгограда распродают подвалы жилых домов21.07.2022 17:30
Общество 21.07.2022 17:30