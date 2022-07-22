Общество

На видеонаблюдение в городах Волгоградской области выделили 28,4 млн рублей

Общество 22.07.2022 10:07
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22.07.2022 10:07



Волгограду, Волжскому, Камышину, Михайловке, Урюпинску и Фролово выделены бюджетные субсидии на развитие комплексной системы видеонаблюдения в Волгоградской области.
Как сообщает ИА  «Высота 102», распределение 28 миллионов 400 тысяч рублей между бюджетами указанных муниципальных образований на 2022 год утверждено постановлением администрации региона.
Согласно документу, больше всего средств выделено Волгограду - 13 миллионов 688 тысяч 800 рублей. Волжскому будет направлено 3 миллиона 408 тысяч, Камышину - 5 миллионов 964 тысячи, Михайловке - 2 миллиона 442 тысячи 200 рублей, Урюпинску - 1 миллион 647 тысяч 200 рублей и Фролово - 1 миллион 249 тысяч 600 рублей.
Как ранее сообщало информагентство, до конца 2022 года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово и Урюпинске планируется установить 500 камер видеонаблюдения высокой четкости с функцией распознавания лиц. 
«Умные» камеры установят в местах массового пребывания людей, таких как парки, торговые центры, рынки и прочее. Помимо человеческих лиц они будут фиксировать и номера транспортных средств.
Закупочные процедуры планируют объявить уже в августе текущего года.
В целом по состоянию на 1 мая 2022 года к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области подключено 1740 камер видеонаблюдения, из которых больше всего в Волгограде – 1149. 

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