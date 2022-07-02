В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц









До конца 2022 года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово и Урюпинске будет установлено 500 камер видеонаблюдения высокой четкости с функцией распознавания лиц.

Данная информация прозвучала на совещании по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Волгоградской области.

Вышеуказанным муниципальным образованиям в 2022-2024 годах планируется предоставление субсидий из регионального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по контролю и мониторингу обстановки в местах массового пребывания людей, повышения уровня предупреждения правонарушений и уровня обеспечения общественной безопасности.

В шести городах области «умные» камеры видеонаблюдения установят в местах массового пребывания людей, таких как парки, торговые центры, рынки и прочее. Помимо человеческих лиц они будут фиксировать и номера транспортных средств.

Закупочные процедуры планируют объявить уже в августе текущего года.

В целом по состоянию на 1 мая 2022 года к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области подключено 1740 камер видеонаблюдения, из которых больше всего в Волгограде – 1149.

Отмечается, что к этой системе в 2019-2020 годах помимо Волгограда было подключено еще 19 муниципальных образований. В настоящее время в Волжском 290 камер видеонаблюдения входят в эту систему, в Михайловке – 135, во Фролово – 55, в Камышине – 34 и в Урюпинске – 21.



