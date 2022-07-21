В Волжском в разгар лета вырубили аллею около ж/д вокзала

Общество 21.07.2022 08:08
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21.07.2022 08:08
Жители Волжского с удивлением обнаружили свежеспиленные пеньки вместо деревьев, которые росли около железнодорожного вокзала.
- Здесь было семь тополей, а теперь их нет, - рассказали ИА «Высота 102» волжане. – В разгар лета теперь никакой тени около вокзала не найдешь.
В администрации Волжского корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что, действительно, в муниципалитете было принято решение о сносе деревьев, которые росли около вокзала, по причине того, что стволы оказались дряхлыми и больными.
- Возраст этих деревьев – около 50 лет, в любой момент они могли рухнуть и причинить вред людям, - прокомментировали в мэрии.
При этом в администрации Волжского заверили, что осенью на месте вырубленных деревьев будут высажены новые зеленые насаждения.
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