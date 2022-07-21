В Волжском в разгар лета вырубили аллею около ж/д вокзала









Жители Волжского с удивлением обнаружили свежеспиленные пеньки вместо деревьев, которые росли около железнодорожного вокзала.





- Здесь было семь тополей, а теперь их нет, - рассказали ИА «Высота 102» волжане. – В разгар лета теперь никакой тени около вокзала не найдешь.













В администрации Волжского корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что, действительно, в муниципалитете было принято решение о сносе деревьев, которые росли около вокзала, по причине того, что стволы оказались дряхлыми и больными.













- Возраст этих деревьев – около 50 лет, в любой момент они могли рухнуть и причинить вред людям, - прокомментировали в мэрии.





При этом в администрации Волжского заверили, что осенью на месте вырубленных деревьев будут высажены новые зеленые насаждения.



