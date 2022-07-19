В Волгограде и области отменили проверку сирен 20 июля

Общество 19.07.2022 16:01
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19.07.2022 16:01
В Волгоградской области завтра, 20 июля, учебный сигнал тревоги «Внимание всем» не прозвучит. Как стало известно ИА «Высота 102», комплексная проверка сирен в городах и районах Волгоградской области отменена по указанию МЧС России. В региональном МЧС сообщили, что данной информацией не владеют. В администрации региона подтвердили, что 20 июля сирены включать не будут. Официальное сообщение об отмене учебной проверки систем оповещения уже опубликовано в соцсетях администрации Волжского.
Ранее планировалось провести 20 июля комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области с включением электросирен, громкоговорителей и других технических средств оповещения.
2 марта комплексная проверка систем оповещения в России также не состоялась. Тогда ее перенесли на неопределенный срок.
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