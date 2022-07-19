В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактников









Сегодня в Урюпинске на площади Ленина разместился мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградкой области, инструкторы пункта отбора проведут информационно-разъяснительную работу с гражданами и дадут консультации по порядку, условиям, гарантиям прохождения военной службы по контракту.





Мобильный пункт будет работать до восьми часов вечера. А в 22-00 ч. здесь продемонстрируют фильм «Небо».





В июне мобильный комплекс курсировал по территории Волгоградской области с остановками в областном центре, в Волжском, во Фролово, в Иловле и в Ольховке.













Кроме того, он работал в Волгограде на праздновании Дня России.



