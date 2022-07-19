Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережной

В Волгограде продолжается реконструкция участка верхней террасы набережной от музыкального театра до улицы Ковентри. Как сообщает ИА «Высота 102», работы планируются завершить к сентябрю.





По итогам июньской рабочей поездки губернатора региона Андрея Бочарова и главы города на верхнюю террасу набережной Волгограда начато благоустройство первого из трех запланированных участков. Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами — удаляется изношенное асфальтовое покрытие, территорию готовят к озеленению. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников.









На кадрах видна тяжелая техника и горы старого асфальта. Рабочие грузят отслужившую свое крошку и вывозят ее КамАЗами. Подрядчик уже подвез щебень для формирования нового покрытия.









Реализация этого этапа позволит связать воедино центральную часть верхней террасы с новым участком набережной на нижней бровке, включающим мемориальный комплекс героям-речникам и амфитеатр. Оставшиеся строительные работы здесь также завершат к сентябрю.





Волгоградцам и гостям города к осени обещают современную территорию для отдыха с удобными переходами на оба яруса.





— Предела совершенству нет. Реализуем один этап — переходим к следующему. Эта территория хорошо впишется в весь архитектурный ансамбль. Решение по благоустройству этой территории принималось нашей молодежью. Рад, что в короткие сроки городу удалось развернуть масштабные работы. Уже сейчас видно, как все меняется, — отметил Андрей Бочаров. — Мы приносим жителям извинения за неудобства, но при таких работах они возникают всегда — эту территорию необходимо сделать. Стоит задача создать основу к 1 сентября, включая ремонт тротуаров, обустройство зеленой зоны, лестницы, склонов.





Губернатор подчеркнул, что работы по озеленению продолжат и после намеченной даты. Параллельно идет проектирование проекта благоустройства второго и третьего этапов — от улицы Ковентри до памятника Константину Рокоссовскому.





Напомним, что именно с подачи главы региона в Волгограде реализуют задачу «развернуть город к Волге». В планах — продолжение развития береговой линии в южную и северную стороны города на Волге. К слову, один из вопросов, адресованных председателю федерального оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской Победы Дмитрию Медведеву, касался как раз воплощения именно этой инициативы. Такие же планы рассмотрели и представители волгоградской молодежи на встрече с губернатором по итогам масштабного фестиваля #ТриЧетыре.

— Волгоград должен стать по-настоящему курортным городом. Для этого есть все. У нас хорошая транспортная инфраструктура, хорошая погода, есть что показать: хорошие музеи, будет прекрасная набережная, в районах тоже идут работы. В целом получается, что мы формируем город-курорт — это очень правильная задача. История нашей области очень богата. Особое место, конечно, занимает Сталинградская битва, о которой знает весь мир, есть и другие исторические события, которые могут быть интересны. Но для этого мы должны продолжать развивать инфраструктуру, — подытожил Андрей Бочаров.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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