Общество 11.03.2021 18:54
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11.03.2021 18:54
Сегодня межведомственная комиссия совместно с муниципальными дорожными предприятиями проверила путепроводы в Краснооктябрьском и в Дзержинском районах Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» вице-мэр Сергей Разумный, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируются обновления дорожных покрытий на проблемных участках по всему городу.
«При наступлении хороших погодных условий ремонтные работы сразу будут запущены», - пояснил Разумный.
Первый участок, который посетила комиссия, - улица Лермонтова. Последний раз здесь обновлялось покрытие в 2017 году. Из-за высокой нагрузки дорожное полотно сильно повредилось. «Мы замерили проблемный участок - это более 200 погонных метров от улицы Рокоссовского до улицы Еременко», - рассказал заместитель руководителя муниципального учреждения «КОМДОРСТРОЙ» Александр Хабаров.
Так как рытвины на дорогах неравномерные, ремонт было решено выполнять большими фрагментами по двадцать, пятьдесят квадратных метров, чтобы покрытие представляло собой сплошную ровную поверхность.
На улице Менделеева необходим точечный ремонт отдельных частей путепровода. А именно замена защитного бетонного слоя и арматурной сетки. После чего будет уложен новый асфальт.
На проспекте Жукова, который капитально ремонтировали в 2016 году, на участке от улицы Рокоссовского до трамвайных путей на улице Каспийской было зафиксировано разрушение продольных швов покрытия. По решению муниципалитета на этой территории будет произведена комплексная замена полотна по всей ширине проезжей части.
Всего в этом году в Волгограде запланировано комплексное восстановление 40 дорожных объектов.
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