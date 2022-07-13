Волгоградцев приглашают на фестиваль лотосов в Астрахани

В Астрахани 30 июля стартует масштабный фестиваль лотосов, который, как сообщает телеканал «Астрахань 24» объединит Астраханскую и Волгоградскую области и Калмыкию. Начнется фестиваль с торжественного открытия на центральной набережной.

На протяжении трех недель – до 27 августа – в Астраханской области будут проходить тематические мероприятия, экскурсии, концерты. В картинной галерее Астрахани развернется выставка живописных работ из собрания галереи с образом лотоса. В Краеведческом музее будет организовано интерактивное мероприятие «Сказка о лотосе», где посетителям представят экспозицию «Природа Астраханского края» и познакомят с тремя версиями попадания цветка в низовья Волги.

Увидеть цветущий лотос волгоградцы смогут в ходе водных экскурсий, которые организуют туроператоры. Также туристы из Волгоградской области смогут отведать приготовленные астраханцами блюда из рыбы.

Завершится фестиваль 27 августа на территории Центра народной культуры. В программе закрытия фестиваля: концерт, выставка-ярмарка и тематические мастер-классы.

Полная программа размещена на сайте фестиваля. Волгоградская область подхватит эстафету в августе.

Фото: архив ИА «Высота 102»