В Волгограде бульвар на Титова обновят к 2023 году

В Волгограде продолжается реконструкция одного из знаковых бульваров города-героя по улице Титова. Как сообщает ИА «Высота 102», благоустройство территории планируется завершить в 2023 году.





Ход реновации проверил глава региона Андрей Бочаров. Губернатор поставил перед подрядчиком дополнительные задачи.

— Краснооктябрьский район очень активно развивается, и благоустройство является одним из элементов этого развития. Уже сделаны большие шаги, — отметил Бочаров. — Совсем недавно сделан сквер у завода «Красный Октябрь», выполняются работы в сквере у бассейна «Искра». Но работы еще очень много.

В Краснооктябрьском районе реконструировали стадион «Зенит», привели в порядок территорию перед театром «Царицынская опера», восстановили опорную дорожную сеть, ведутся работы на проездах в частном секторе.

Комплексный проект обновления улицы Титова реализуется с прошлого года благодаря реализации регпроекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».





На первом этапе реконструировали обе стороны бульварной части по обеим сторонам и на разделительной зеленой полосе в границах от улицы Таращанцев до малого проспекта имени В. И. Ленина. Подрядная организация уложила на тротуары брусчатку,

смонтировала освещение, установила ограждение и систему видеонаблюдения, обустроила поливочный водопровод. Также появились новые лавочки с урнами, высажены дополнительные каштаны, кусты роз, уложен газон.

— Отличительной чертой этого бульвара являются каштаны. О чем и просили жители — мы сохранили деревья и максимально восстановили каштановую аллею, — сделал акцент глава региона Андрей Бочаров.





В этом году стартовал второй этап благоустройства. Проект включает в себя восстановление пешеходной лестницы в первоначальном виде, обновление площади между проспектом имени В. И. Ленина и малым проспектом, части нечетной пешеходной стороны от улицы Таращанцев до улицы Еременко, участка около Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Гагарина. К октябрю подрядчик обязан завершить работы на объектах.





— В 2023 году мы выполним завершающий этап благоустройства, и полностью улица Титова будет приведена в порядок, — отметил глава региона. — Реализуется этот проект на основе мнения и по предложению жителей. В ходе голосования именно жители определили территорию как приоритетную, где необходимо завершить благоустройство.





За финансирование работ на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru отдали свои голоса более 11 500 волгоградцев. В 2023 году останется привести в порядок участки по четной стороне от улицы Таращанцев до улицы Еременко с учетом разделительной полосы. Губернатор поручил предусмотреть при реализации проекта монтаж дополнительных ливневок.

Одновременно в Волгограде реализуется трехлетняя программа по благоустройству дворов. В план на этот год включены три больших двора в Краснооктябрьском районе, объединяющих 11 домов по улицам Еременко, Титова, Штеменко и Триумфальной.





К концу года на объектах подрядчик обновит проезды, пешеходные проходы, смонтирует линии освещения, установит новые лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Местные жители выразили огромную благодарность Андрею Бочарову за своевременное решение.

— Работы идут достаточно слаженно, и что очень важно — мы получаем максимальную поддержку со стороны жителей. Люди отзываются очень хорошо. Волгограду выделены значительные средства на приведение в порядок дворовых территорий. В течение трехлетней программы мы реализуем первоочередные задачи, а в ходе дальнейшей работы учтем остальные дворы, нуждающиеся в приведении в надлежащее состояние, — добавил глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области

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