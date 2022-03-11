В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участками









Еще один участок протяженного бульвара по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда отремонтируют в этом году. Как сообщили в мэрии, на сэкономленные в ходе ранее проведенных конкурсов средства приведут в порядок территорию от улицы им. маршала Еременко до улицы Титова, 15.

Здесь обновят покрытие на тротуаре, уложат поливочный водопровод, смонтируют линию наружного освещения и установят парковую мебель. Особое внимание будет уделено озеленению и сохранению существующего зеленого фонда.

- Таким образом, до конца текущего года в порядок будет приведено порядка 70 % от общей протяженности бульвара по ул. Титова, - уточнили в городской администрации.

Учитывая протяженность бульвара, комплексное благоустройство проводится в несколько этапов. Так, в 2021 году компания-исполнитель обновила первый участок в границах от малого проспекта им. Ленина до ул. Таращанцев – смонтированы системы освещения и автоматического полива, уложено новое тротуарное и газонное покрытия, установлена парковая мебель и высажены 2600 кустарниковых роз и бирючины. Также в рамках восстановления уникальной каштановой аллеи на территории появились саженцы новых каштановых деревьев.

В декабре 2021 года начались работы по реконструкции прогулочной территории в границах от малого проспекта им. Ленина до Первой продольной. В течение зимнего периода, когда позволяли погодные условия, специалисты отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие и демонтировали бордюрный камень. В настоящее время исполнитель контракта завершает обустройство щебеночной подушки перед укладкой брусчатки.

Благоустройство проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Фото из архива ИА «Высота 102»