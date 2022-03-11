Общество

В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участками

Общество 11.03.2022 19:51
11.03.2022 19:51



Еще один участок протяженного бульвара по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда отремонтируют в этом году. Как сообщили в мэрии, на сэкономленные в ходе ранее проведенных конкурсов средства приведут в порядок территорию от улицы им. маршала Еременко до улицы Титова, 15.  
Здесь обновят покрытие на тротуаре, уложат поливочный водопровод, смонтируют линию наружного освещения и установят парковую мебель. Особое внимание будет уделено озеленению и сохранению существующего зеленого фонда.
- Таким образом, до конца текущего года в порядок будет приведено порядка 70 % от общей протяженности бульвара по ул. Титова, - уточнили в городской администрации.
Учитывая протяженность бульвара, комплексное благоустройство проводится в несколько этапов. Так, в 2021 году компания-исполнитель обновила первый участок в границах от малого проспекта им. Ленина до ул. Таращанцев – смонтированы системы освещения и автоматического полива, уложено новое тротуарное и газонное покрытия, установлена парковая мебель и высажены 2600 кустарниковых роз и бирючины. Также в рамках восстановления уникальной каштановой аллеи на территории появились саженцы новых каштановых деревьев.
В декабре 2021 года начались работы по реконструкции прогулочной территории в границах от малого проспекта им. Ленина до Первой продольной. В течение зимнего периода, когда позволяли погодные условия, специалисты отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие и демонтировали бордюрный камень. В настоящее время исполнитель контракта завершает обустройство щебеночной подушки перед укладкой брусчатки.
Благоустройство проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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