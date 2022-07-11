



Компании по продажам сплит-систем в Волгограде пожаловались на резко упавший спрос на товар. Как сообщили ИА «Высота 102» продавцы, из-за достаточно прохладного лета кондиционеры и их установка серьезно упали в цене.

– В разгар сезона в мае месяце у нас, как правило, цены на кондиционеры идут вверх из-за спроса, – сообщил корреспонденту информагентства консультант компании «Хороший Климат» Дмитрий. – Но уже в начале июня продажи резко упали. В связи с этим приходится снижать цены как на сами системы охлаждения, так и на их установку. Никто не ожидал такого поворота событий.

По словам специалиста, сейчас кондиционер и услуга его установки обойдутся волгоградцам с учетом скидки в 25 000 - 30 000 рублей. Двумя месяцами ранее по данной цене можно было купить точно такой же кондиционер, но без установки.

– Прошлым летом телефоны в нашем магазине не умолкали, – подтверждает слова коллеги специалист компании «СплитМаркт». – За день можно было сделать хороший процент от продаж. Сейчас о таком можно только мечтать. Сплит-система, рассчитанная на охлаждение помещения 40 квадратных метров, стоит сейчас от 26 до 28 тысяч рублей. Услуга по установке – 6500 рублей.

В Волгоградских компаниях, реализующих системы кондиционирования, в отличие от большинства горожан, с оптимизмом изучают прогноз погоды, согласно которому жара продержится в городе на Волге ближайшие две недели.

Напомним, ранее волгоградский климатолог предупредил жителей региона о возможной сорокоградусной жаре уже в августе.