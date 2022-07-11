Общество

Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июля

Общество 11.07.2022 11:02
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11.07.2022 11:02




Вопрос о внесении изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» рассмотрят уже на этой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102», он внесен в повестку заседания Волгоградской областной думы 14 июля. Законопроект может быть принят сразу  в первом и втором чтении. 

Напомним, поправки  в законопроект, определяющий порядок внесения инициатив о переименовании территорий и населенных пунктов, были  внесены председателем облдумы Александром Блошкиным, его заместителем Сергеем Булгаковым и депутатами Натальей Семеновой и Михаилом Струком. 

Главное новшество изменений заключается в том, что  решение о переименовании административно-территориальных единиц будет принимать местный представительный орган – то есть депутаты. Ранее переименовать территорию или населенный пункт можно было на основании результатов опроса граждан. 

Тем не менее, указывается в поправках, жители населенного пункта, который задумают назвать по-другому, могут высказать свое мнение, направив предложения в областную думу. При этом граждан также должны проинформировать о затратах, в которые обойдутся подобные инициативы. 

Ранее, напомним, сообщалось о желании главы Киквидзенского района Сергея Савина переименовать этот муниципалитет  в Преображенский.

Также в Волгограде часто звучат предложения о возвращении Волгограду имени Сталинград.

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