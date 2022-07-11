Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июля













Вопрос о внесении изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» рассмотрят уже на этой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102», он внесен в повестку заседания Волгоградской областной думы 14 июля. Законопроект может быть принят сразу в первом и втором чтении.





Напомним, поправки в законопроект, определяющий порядок внесения инициатив о переименовании территорий и населенных пунктов, были внесены председателем облдумы Александром Блошкиным, его заместителем Сергеем Булгаковым и депутатами Натальей Семеновой и Михаилом Струком.





Главное новшество изменений заключается в том, что решение о переименовании административно-территориальных единиц будет принимать местный представительный орган – то есть депутаты. Ранее переименовать территорию или населенный пункт можно было на основании результатов опроса граждан.





Тем не менее, указывается в поправках, жители населенного пункта, который задумают назвать по-другому, могут высказать свое мнение, направив предложения в областную думу. При этом граждан также должны проинформировать о затратах, в которые обойдутся подобные инициативы.





Ранее, напомним, сообщалось о желании главы Киквидзенского района Сергея Савина переименовать этот муниципалитет в Преображенский.





Также в Волгограде часто звучат предложения о возвращении Волгограду имени Сталинград.



