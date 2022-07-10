Общество

Рейс из Москвы в Волгоград задержали из-за урагана

Общество 10.07.2022 20:21
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10.07.2022 20:21


Авиарейс из Москвы в Волгоград сегодня, 10 июля, задерживается из-за разыгравшейся в столице непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102», в город-герой опаздывает самолет из аэропорта Внуково. 

— Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с. В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб, — цитирует информагентство телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. 

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается рейс DP 181 авиакомпании «Победа». Время по расписанию указано как 21.15. Расчетное время посадки в Волгограде — 21.37.  

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