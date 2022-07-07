В Волгограде сегодня, 7 июля, в музее-панораме "Сталинградская битва" в Триумфальном зале вручат ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Как сообщает ИА "Высота 102", указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены 10 волгоградцев.
Церемония вручения орденов началась в музее-панораме в 12.00. Как сообщает корреспондент информагентства, награды будут вручены матерям и женами погибших при защите Донбасса героев.
К награде посмертно представлены:
- старший сержант Рыжков Владимир Александрович,
- ефрейтор Кабанов Олег Олегович,
- старший сержант Золотухин Олег Юрьевич,
- старший прапорщик Володин Владимир Николаевич,
- старший прапорщик Антонов Сергей Георгиевич,
- старший прапорщик Кормилин Станислав Алексеевич,
- старший сержант Джиксимбаев Диар Батрбекович,
- ефрейтор Бобков Александр Александрович,
- рядовой Соколов Иван Владиславович,
- старшина Илларионов Дмитрий Викторович.
Ордена Мужества родственникам волгоградцев передают военный комиссар Волгоградской области, полковник Андрей Летунов и представитель администрации Волгоградской области Александр Дорждеев.