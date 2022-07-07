Общество

К ордену Мужества посмертно представлены десять военнослужащих из Волгограда

Общество 07.07.2022 12:15
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07.07.2022 12:15


В Волгограде сегодня, 7 июля, в музее-панораме "Сталинградская битва" в Триумфальном зале вручат ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Как сообщает ИА "Высота 102", указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены 10 волгоградцев. 


Церемония вручения орденов началась в музее-панораме в 12.00. Как сообщает корреспондент информагентства, награды будут вручены матерям и женами погибших при защите Донбасса героев.

К награде посмертно представлены: 

  • старший сержант Рыжков Владимир Александрович,

  • ефрейтор Кабанов Олег Олегович, 

  • старший сержант Золотухин Олег Юрьевич,

  • старший прапорщик Володин Владимир Николаевич

  • старший прапорщик Антонов Сергей Георгиевич

  • старший прапорщик Кормилин Станислав Алексеевич,

  • старший сержант Джиксимбаев Диар Батрбекович

  • ефрейтор Бобков Александр Александрович

  • рядовой Соколов Иван Владиславович,

  • старшина Илларионов Дмитрий Викторович


Ордена Мужества родственникам волгоградцев передают военный комиссар Волгоградской области, полковник Андрей Летунов и представитель администрации Волгоградской области Александр Дорждеев. 

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