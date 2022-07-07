В Волгограде сегодня, 7 июля, в музее-панораме "Сталинградская битва" в Триумфальном зале вручат ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Как сообщает ИА "Высота 102", указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены 10 волгоградцев.





Церемония вручения орденов началась в музее-панораме в 12.00. Как сообщает корреспондент информагентства, награды будут вручены матерям и женами погибших при защите Донбасса героев.

К награде посмертно представлены:

старший сержант Рыжков Владимир Александрович,





ефрейтор Кабанов Олег Олегович,





старший сержант Золотухин Олег Юрьевич ,





, старший прапорщик Володин Владимир Николаевич ,





, старший прапорщик Антонов Сергей Георгиевич ,





, старший прапорщик Кормилин Станислав Алексеевич,





старший сержант Джиксимбаев Диар Батрбекович ,





, ефрейтор Бобков Александр Александрович ,





, рядовой Соколов Иван Владиславович,





старшина Илларионов Дмитрий Викторович.





Ордена Мужества родственникам волгоградцев передают военный комиссар Волгоградской области, полковник Андрей Летунов и представитель администрации Волгоградской области Александр Дорждеев.