Дети участников СВО получат именные стипендии Волгоградской области

Общество 06.07.2022 19:53
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06.07.2022 19:53
Список получателей именных стипендий Волгоградской области будет расширен. Как сообщили в облдуме, парламентский комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму сегодня, 6 июля, рассмотрел соответствующие поправки в региональный закон «О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области». Они ободрены к рассмотрению на заседании облдумы.
Инициатива подготовлена в рамках исполнения Указа президента РФ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов».
Поправками предлагается установить возможность получения именной стипендии студентам вузов, чьи родители являются военнослужащими и специалистами федеральных ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в специальной военной операции по защите Донбасса, в том числе погибшими при исполнении своего долга.
- Стипендия будет предоставляться ребятам, поступающим в вузы региона на бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, - уточнили в регпарламенте.
Напомним, стипендии Волгоградской области предоставляются из средств регионального бюджета. Эта поддержка оказывается целому ряду категорий студентов, включая детей-сирот, ветеранов боевых действий, воинов-контрактников, проходивших службу в подразделениях Нацгвардии, ФСБ, формированиях МСЧ России и др. Именные стипендии также получают учащиеся вузов, ссузов, учреждений среднего образования, которые учатся на «отлично», имеют достижения в профессиональном мастерстве, искусстве и спорте.
Фото Волгоградской областной думы
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