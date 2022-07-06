Через Волгоград пройдет дополнительный поезд до Имеретинского курорта









Для обеспечения повышенного спроса пассажиров на поездки в летний период назначен дополнительный поезд сообщением Саратов – Имеретинский Курорт. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.





Пассажирский состав будет отправляться из Саратова – 15, 21, 28 июля и 4, 11, 18, 25 августа в 22:00. Отправление из Имеретинского Курорта – 17, 23, 30 июля и 6, 13, 20, 27 августа в 12:30. Время местное.





В пути следования предусмотрены остановки в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Адлере и в других населённых пунктах.



