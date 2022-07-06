



В Ольховском районе Волгоградской области прокуратура отстояла права работников дошкольного образовательного учреждения, у которых каждый квартал отбирали премию, складывая «в общий котел». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, заведующей детским садом объявлен выговор.

– Согласно закону в целях доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы, установленной в Волгоградской области, сотрудникам образовательных учреждений установлена дополнительная надбавка в виде ежеквартальной премии в размере от 15 до 20 тысяч рублей, - пояснила Черединина. – Однако руководитель детского сада в сентябре 2021 года вопреки закону дала указания воспитателям передавать ей квартальные премии для разделения между другими сотрудниками.

Помимо этого, в декабре 2021 года воспитатели привлекались к сверхурочной работе без письменного согласия, а надбавки за сверхурочную работу не выплачивалась.

По итогам проверки заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Нарушения трудовых прав работников устранены.