Волгоградские чиновники лишили чернобыльца льгот после потери удостоверения

Общество 05.07.2022 13:31
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05.07.2022 13:31
Права ликвидатора последствий на Чернобыльской ГЭС удалось восстановить после вмешательства прокуратуры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорные органы с жалобой на чиновников комитета социальной защиты населения обратился 65-летний житель Кумылженского района.
Мужчина сообщил о том, что с 2015 года неоднократно обращался в комитет по вопросу выдачи удостоверения нового образца как участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, но получал отказы.
Как следовало из ответов чиновников, предоставленные документы якобы не соответствовали требованиям Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также, по версии сотрудников комитета соцзащиты, не подтверждали выполнение заявителем работ непосредственно в зоне отчуждения.
В то же время у гражданина имелось удостоверение участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, выданное 25.03.1992 Подтелковским районным военным комиссариатом Волгоградской области.
- Фактически в период с сентября 1989 года по сентябрь 1990 года заявитель на военных сборах выполнял работы по демонтажу жилых домов и возведению строений в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. С учетом того, что статус заявителя был ранее подтвержден в установленном законом порядке, дополнительная документация чиновниками требовалась незаконно, - пояснила Оксана Черединина.
Более того, после утраты заявителем в 2021 году удостоверения он был лишен соответствующих льгот.
Прокуратура Кумылженского района обратилась в Центральный районный суд с требованием обязать чиновников комитета выдать мужчине удостоверение нового образца как участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует.
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