Волгоградские чиновники лишили чернобыльца льгот после потери удостоверения









Права ликвидатора последствий на Чернобыльской ГЭС удалось восстановить после вмешательства прокуратуры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорные органы с жалобой на чиновников комитета социальной защиты населения обратился 65-летний житель Кумылженского района.





Мужчина сообщил о том, что с 2015 года неоднократно обращался в комитет по вопросу выдачи удостоверения нового образца как участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, но получал отказы.

Как следовало из ответов чиновников, предоставленные документы якобы не соответствовали требованиям Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также, по версии сотрудников комитета соцзащиты, не подтверждали выполнение заявителем работ непосредственно в зоне отчуждения.





В то же время у гражданина имелось удостоверение участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, выданное 25.03.1992 Подтелковским районным военным комиссариатом Волгоградской области.





- Фактически в период с сентября 1989 года по сентябрь 1990 года заявитель на военных сборах выполнял работы по демонтажу жилых домов и возведению строений в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. С учетом того, что статус заявителя был ранее подтвержден в установленном законом порядке, дополнительная документация чиновниками требовалась незаконно, - пояснила Оксана Черединина.





Более того, после утраты заявителем в 2021 году удостоверения он был лишен соответствующих льгот.





Прокуратура Кумылженского района обратилась в Центральный районный суд с требованием обязать чиновников комитета выдать мужчине удостоверение нового образца как участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.





Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует.



