Энергетики 5 июля обесточат дома 2 районов Волгограда

Жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда завтра, 5 июля, ожидает временное ограничение электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергообъекты на севере города в плановом порядке осмотрят энергетики.
Ищите свой адрес в списках на отключение:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Баумана 4, 4а, 6, 8, 10, 16
улица Могилевича, 2-48, 41а
улица Щепкина, 1-8, 1б, 2а, 2д, 2г, 26, 23, 25, 26а, 26б
переулок Памирский, 2, 9, 11, 16, 18
переулок Ногина, 15-24
улица Янтарная, 34-65, 44а, 54а
улица Ясная, 1-5, 1а, 2б
переулок Войкова, 2, 9, 12
переулок Красина, 7
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Типографская, 39-71
переулок Вязниковский, 27
улица Узловая, 19-68, 19а, 59/1, 65/1
улица Шатурская, 26
с 08.30 до 17.00
улица Прибалтийская, 5-19