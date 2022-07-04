Общество

Энергетики 5 июля обесточат дома 2 районов Волгограда

Общество 04.07.2022 20:47
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04.07.2022 20:47


Жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда завтра, 5 июля, ожидает временное ограничение электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергообъекты на севере города в плановом порядке осмотрят энергетики. 

Ищите свой адрес в списках на отключение: 

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 17.00

улица Баумана 4, 4а, 6, 8, 10, 16

улица Могилевича, 2-48, 41а

улица Щепкина, 1-8, 1б, 2а, 2д, 2г, 26, 23, 25, 26а, 26б 

переулок Памирский, 2, 9, 11, 16, 18

переулок Ногина, 15-24

улица Янтарная, 34-65, 44а, 54а 

улица Ясная, 1-5, 1а, 2б

переулок Войкова, 2, 9, 12

переулок Красина, 7

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Типографская, 39-71

переулок Вязниковский, 27

улица Узловая, 19-68, 19а, 59/1, 65/1 

улица Шатурская, 26

с 08.30 до 17.00

улица Прибалтийская, 5-19 

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