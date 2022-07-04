В Волгограде внук сообщил о бомбе в квартире бабушки

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя Николая Сысоева. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградец «заминировал» квартиру своей бабушки.

— Фигуранту дела по совокупности приговоров суд назначил три года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщили информагентству в пресс-службе судебной инстанции. — Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее молодой человек был осужден по ч. 3 ст. 207 УК РФ судом в Республике Калмыкия. Молодой человек вновь пошел на аналогичное преступление. Известно, что Николай Сысоев «заминировал» квартиру, в которой на тот момент проживал вместе со своей родной бабушкой.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу «112» и сообщил о «минировании» квартиры на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Через некоторое время молодой человек снова набрал номер экстренной службы и, представившись «террористом», сообщил о нескольких «бомбах» по тому же адресу, чтобы напомнить о себе.

Далее волгоградец разобрал свой сотовый телефон и выкинул его в воду, чтобы замести следы.

Читайте также:

Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского моста

