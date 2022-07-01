Общество

В МЧС снова предсказали ливни, град и шквал в Волгоградской области

Общество 01.07.2022 13:31
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01.07.2022 13:31




С минуты на минуту в Волгоградской области, по данным регионального управления МЧС России, на населенные пункты обрушится непогода. Согласно экстренному предупреждению чрезвычайного ведомства, в Волгограде и области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.

– В период с 13.30 до 15.30 1 июля и с сохранением до конца суток, а также в субботу и воскресенье в Волгоградской области местами ожидается комплекс метеорологических явлений, – сообщают в ГУ МЧС и напоминают о необходимости избегать при сильном ветре шаткие конструкции. – В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».

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