В МЧС снова предсказали ливни, град и шквал в Волгоградской области





С минуты на минуту в Волгоградской области, по данным регионального управления МЧС России, на населенные пункты обрушится непогода. Согласно экстренному предупреждению чрезвычайного ведомства, в Волгограде и области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.



