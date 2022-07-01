В России сняты все коронавирусные ограничения





Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, введенные в России во время пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102», так, отменен масочный режим и запрет работы общепита в ночное время.

– В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19, – сообщают в ведомстве. – Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничения могут снова вернуться.