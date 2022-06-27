Общество

«Была во всем черном»: в Волгоградской области разыскивают женщину из Мариуполя

Общество 27.06.2022 15:46
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27.06.2022 15:46


В Волгоградской области разыскивают 48-летнюю Раису Литовченко из Мариуполя. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры местного поискового отряда «Лиза Алерт», женщина из своего города должна была добраться до Волгограда еще месяц назад.

– Женщина выехала из Донецкой народной республики еще 27 мая и должна была через Ростов-на-дону, а далее Калач-на-дону приехать в Волгоград. Однако с момента отъезда о ее местонахождении ничего неизвестно, – пояснили в «Лиза Алерт». 

Сейчас женщина может находиться как в Волгограде, так и в любом другом населенном пункте Волгоградской области. 

Приметы: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, темного цвета волосы и карие глаза. 

На момент исчезновения женщина была одета во все черное: кожаный пиджак, свитер, джинсы и кроссовки, а также сумка черного цвета. 

Если есть информация о местоположении Раисы Литовченко, сообщать ее необходимо по номеру 112 или волонтерам 8 800 700 54 52

Фото "Лиза Алерт Волгоград"/ВКонтакте

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