



В Волгоградской области разыскивают 48-летнюю Раису Литовченко из Мариуполя. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры местного поискового отряда «Лиза Алерт», женщина из своего города должна была добраться до Волгограда еще месяц назад.

– Женщина выехала из Донецкой народной республики еще 27 мая и должна была через Ростов-на-дону, а далее Калач-на-дону приехать в Волгоград. Однако с момента отъезда о ее местонахождении ничего неизвестно, – пояснили в «Лиза Алерт».

Сейчас женщина может находиться как в Волгограде, так и в любом другом населенном пункте Волгоградской области.

Приметы: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, темного цвета волосы и карие глаза.

На момент исчезновения женщина была одета во все черное: кожаный пиджак, свитер, джинсы и кроссовки, а также сумка черного цвета.

Если есть информация о местоположении Раисы Литовченко, сообщать ее необходимо по номеру 112 или волонтерам 8 800 700 54 52

Фото "Лиза Алерт Волгоград"/ВКонтакте