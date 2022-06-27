Мэрия Волгограда попытается по частям сдать «осиротевший» Центральный рынок

Администрация Волгограда по-прежнему планирует сдать в аренду торговые площади Центрального рынка, расположенные по адресу ул. Советская, 17. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текущие электронные торги, на этот раз мэрия предлагает арендаторам освободившуюся после ухода «СуперМАНа» территорию по частям. В частности, желающие могут использовать под свои нужды отдельно площадь первого этажа, отдельного – подвальную, а также второй этаж. Сумма ежемесячного платежа сократилась втрое.

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, сдаются в аренду на улице Советской:

– Часть здания овощного корпуса Центрального рынка Волгограда общей площадью 2 087 кв.м., в том числе на первом этаже 1177 кв.м.(Помещение №ЧЗ 3), в подвале – 138,2 кв.м. (помещения №№60, 61, 79, 80, 217, 218, 219), на втором этаже – 771,8 кв.м. (помещения №№1, 2, 3, 5, 6, 7). Целевое назначение – деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ, ежемесячный платеж – 890855,6 рублей. Срок заключения договора - на пять лет.

Напомним, что в ходе первых торгов арендаторам предлагали площадь, превышающую ту, что выставлена сегодня, а именно – 3 187,1 кв.м. При этом сумма ежемесячного платежа составляла 2846368,6 рублей, что более чем в три раза больше, чем просят сегодня.

По имеющимся сведениям, к решению сдать по частям пустующие сегодня площади чиновники пришли после первых неудачных торгов с учетом текущей экономической ситуации, а также в связи с отсутствием вместительной парковки.

Не исключено, что часть территории, ранее занимаемую гипермаркетом «СуперМАНа», теперь сможет осилить одна из торговых сетей, разместив там магазин шаговой доступности. Текущие торги завершатся 6 июля.

Жители Волгограда в ходе уличных опросов и опросов в Сети неоднократно просили администрацию о возрождении фермерского рынка на опустевшей площадке. Такой позиции, отметим, придерживаются в основном горожане старшего поколения. Молодежь привыкла и предпочитает покупать продукты в сетевых торговых точках.