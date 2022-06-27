Общество

Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафы

Общество 27.06.2022 11:32
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27.06.2022 11:32



С сегодняшнего дня, 27 июня, в Волгоградской области начал действовать особый противопожарный режим. В период его действия предусмотрены более жесткие меры для нарушителей, сообщил сегодня на оперативном совещании в обладминистрации губернатор Андрей Бочаров.
Глава Волгоградской области объявил о введении на территории региона особого противопожарного режима в ходе межрегиональных учений, которые прошли 23 июня. Соответствующее постановление подписано и официально опубликовано.
- Учитывая объективно складывающиеся погодные условия, прогноз Гидрометеоцентра о сохранении жаркой, сухой и ветреной погоды, в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, сегодня, 27 июня 2022 года, начиная с 8 часов утра, на всей территории Волгоградской области введён и начал действовать особый противопожарный режим, - отметил на оперативном совещании Андрей Бочаров.
Введение такого режима предполагает целый ряд дополнительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей, сохранность имущества и инфраструктуры, защиту природных ресурсов от огня. Ответственность для нарушителей возрастает, так как сумма наложенных штрафов увеличивается вдвое.
Губернатор на оперативном совещании поставил перед профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления, административным комиссиям, а также контрольно-надзорным ведомствам ряд задач, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение требований особого противопожарного режима:
широко информировать жителей и гостей Волгоградской области, предпринимателей, предприятия и организации о требованиях, связанных с особым противопожарным режимом;
активизировать рейдовую работу по контролю за соблюдением основных и дополнительных правил пожарной безопасности с учётом введения особого противопожарного режима;
продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае необходимости — незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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