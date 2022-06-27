Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплаты

Общество 27.06.2022 10:39
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27.06.2022 10:39
Выпускники и молодые специалисты в Волгоградской области в возрасте до 24 лет хотят зарабатывать в месяц 20 - 35 тысяч рублей. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», получили специалисты hh.ru в ходе исследования, проведенного ко Дню молодежи.
Напомним, эта дата отмечается в России сегодня, 27 июня.
Примечательно, что больше половины молодых специалистов - 63% отмечают низкий размер оплаты труда в Волгоградской области. Еще 52% из числа опрошенных пожаловались на отсутствие перспектив. 36% не устраивает на работе руководство и атмосфера в коллективе.
Эксперты пришли к выводу, что в целом ситуация на рынке труда в регионе для молодых специалистов достаточно напряженная.
- Высокий уровень конкуренции за вакансии. Сегодня на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в Волгоградской области в среднем приходится 7,7 активных резюме. Данный показатель говорит о повышенном уровне конкуренции среди молодых соискателей за рабочие места (комфортным уровнем считается 5-6 резюме на одно предложение о работе). Более высокий уровень конкуренции только среди юристов – там на одну вакансию приходится 11 резюме, - говорится в исследовании.
На данный момент доля резюме начинающих специалистов и студентов на данный момент составляет в регионе 24% от общего количества всех открытых или обновленных жителями Волгоградской области резюме. Это самая многочисленная группа кандидатов на рынке труда в регионе.
За последний месяц в Волгоградской области было открыто более 1 800 вакансий, которые походят для выпускников и молодых специалистов. Больше всего предложений в таких сферах как «Продажи», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Административный персонал», «Консультирование» и «ИТ, телеком».
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