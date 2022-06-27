Поселок Гумрак в Волгограде остался без воды из-за аварии

В Краснооктябрьском районе Волгограда восстановили поврежденный участок трубопровода у дома № 79 по проспекту имени В. И. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 27 июня, при заполнении системы произошел порыв на другом участке сети — без воды остался поселок Гумрак.

— В ночь на 27 июня «Концессии водоснабжения» завершили восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1000 миллиметров на улице 39-й Гвардейской Дивизии в Краснооктябрьском районе, — прокомментировали информагентству в пресс-службе компании-концессионера. — При этом в ходе заполнения сети специалистами было зафиксировано новое технологическое нарушение на другом участке водовода — на место оперативно выехали ремонтно-восстановительные бригады. Для проведения работ на участке задействовано свыше 10 единиц спецтехники.

Как уточнили в «Концессиях», на период устранения технологического нарушения временно приостановлена подача водоснабжения в поселок Гумрак Дзержинского района. Потребители микрорайонов Семь Ветров и Жилгородок продолжат получать ресурс, но на пониженном давлении. Больничный комплекс на Семи ветрах обеспечен водоснабжением в полном объеме.

— Завершить работы планируется в течение сегодняшнего дня 27 июня, после чего подача ресурса всем потребителям возобновится в полном объеме, — заверили в компании.

Ограничения на перекрытом участке работ в границах от малого проспекта имени В. И. Ленина до улицы Кузнецова продолжает действовать.

Фото: Алина Каритонова