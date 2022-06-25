Супруга умершего волгоградца не смогла получить его медкарту через суд









Дзержинский районный суд Волгограда признал законным отказ главврача поликлиники №30 в выдаче местной жительнице заверенной копии амбулаторной карты ее умершего супруга.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, решение было принято на том основании, что содержащиеся в истории болезни пациента сведения составляют врачебную тайну, разглашение которых допустимо лишь в определенных случаях, предусмотренных федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Суд установил, что случай волгоградки в этот список не попадает. Сведений о том, что ее супруг при жизни давал согласие на разглашение его данных, нет. Впрочем, в материалах дела не прозвучало, что он был против того, чтобы его родственники получали такие сведения.

Согласно материалам дела, женщине понадобилась заверенная медицинским учреждением копия амбулаторной карты умершего супруга для предоставления в страховую компанию по страховому случаю. В поликлинике волгоградке сначала пообещали выдать документ через месяц, но потом отказали по причине отсутствия письменного согласия ее покойного мужа. Женщина посчитала, что данные действия нарушают ее конституционные права и обратилась в суд.

- Суд считает, что предоставление сведений, содержащих врачебную тайну, допускается только с согласия пациента или его законного представителя, а при отсутствии такого согласия - в специально оговоренных законом случаях, перечень которых является исчерпывающим и не предусматривает возможности предоставления родственнику умершего пациента (независимо от степени родства) сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе для целей, заявленных истцом, - говорится в судебном решении, которое может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Тогда суд посчитал, что требование женщины должно быть удовлетворено на том основании, что федеральным законом РФ от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения в т.ч. направленные на расширение прав близких родственников (членов семьи) умершего пациента на ознакомление со сведениями, составляющими врачебную тайну. О таком деле ИА «Высота 102» сообщала в мае этого года. Тогда Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал незаконным отказ ГУЗ «Клиническая больница № 12» в предоставлении истории болезни умершего от COVID-19 волгоградца его супруге.Тогда суд посчитал, что требование женщины должно быть удовлетворено на том основании, что федеральным законом РФ от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения в т.ч. направленные на расширение прав близких родственников (членов семьи) умершего пациента на ознакомление со сведениями, составляющими врачебную тайну.