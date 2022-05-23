Волгоградскую больницу обязали без согласия покойника выдать историю болезни его супруге

Общество 23.05.2022 15:44
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23.05.2022 15:44
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал незаконным отказ ГУЗ «Клиническая больница № 12» в предоставлении медицинской документации умершего пациента его супруге.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов регионе Екатерина Вальковская, женщина обратилась с иском, посчитав свои права нарушенными. Суд встал на сторону женщины и обязал больницу предоставить ей историю болезни умершего супруга.
В ходе рассмотрения дела установлено, что муж женщины 25 октября 2021 года скончался в больницы от COVID-19.
Его родственники захотели узнать достоверную информацию о причинах развития наступивших последствий, а также правильности оказания медицинской помощи, назначаемых обследований и препаратов и течения заболеваний.
В ГУЗ «Клиническая больница №12» было направлено заявление с просьбой предоставить заверенную копию медицинской документации, отражающую состояние здоровья и проводимые обследования. Однако в этом было отказано. Больница в своем ответе указала, что сообщение этих сведений другим гражданам допускается только с согласия самого пациента или его законного представителя.
Однако данный отказ женщина посчитала противоречащим действующим нормам законодательства, поскольку к заявлению были приложены все необходимые документы, подтверждающие законное представительство в отношении умершего супруга.
Представитель ГУЗ «Клиническая больница № 12» в судебном заседании возражал против удовлетворения административного иска, так как в медицинской документации умершего отсутствует оформленное им согласие на предоставление информации, составляющей врачебную тайну.
Суд посчитал, что требование женщины должно быть удовлетворено. Отмечается, что федеральным законом РФ от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения в т.ч. направленные на расширение прав близких родственников (членов семьи) умершего пациента на ознакомление со сведениями, составляющими врачебную тайну.
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