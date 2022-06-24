Главу Средней Ахтубы в Волгоградской области наказали за волокиту









За нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка оштрафован глава рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Чередининина.

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков), было возбуждено по итогам прокурорской проверки соблюдения требований земельного законодательства.

Установлено, что 29 января текущего года в администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба поступило заявление руководителя юридического лица о предоставлении в аренду земельного участка под находящимися в собственности у коммерсанта складскими корпусами.

Заявителю по закону должны были ответить о принятом решении в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. Однако ответ ему в установленный законом срок не направили.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 131 Среднеахтубинского судебного района чиновнику назначено наказание в виде штрафа. Сообщается, что предпринимателю после этого пришел ответ из администрации городского поселения.



