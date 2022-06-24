Общество

Главу Средней Ахтубы в Волгоградской области наказали за волокиту

Общество 24.06.2022 11:34
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24.06.2022 11:34



За нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка оштрафован глава рабочего поселка Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Чередининина.
Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков), было возбуждено по итогам прокурорской проверки соблюдения требований земельного законодательства.
Установлено, что 29 января текущего года в администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба поступило заявление руководителя юридического лица о предоставлении в аренду земельного участка под находящимися в собственности у коммерсанта складскими корпусами. 
Заявителю по закону должны были ответить о принятом решении в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. Однако ответ ему в установленный законом срок не направили.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 131 Среднеахтубинского судебного района чиновнику назначено наказание в виде штрафа. Сообщается, что предпринимателю после этого пришел ответ из администрации городского поселения.

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