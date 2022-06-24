



Министерство труда подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.

В связи с тем, что на новогодние праздники выпадает несколько выходных, в проекте постановления предлагается перенести выходные с 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье) на 24 февраля и 8 мая, тем самым продлив другие праздничные дни.

- Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов, - пояснили в пресс-службе министерства.

Таким образом, волгоградцы смогут отдохнуть в следующие праздничные дни:

• с 1 по 8 января 2023 г. (31 декабря 2022 года выпадает на субботу, поэтому новогодние каникулы продлятся 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);

• с 23 февраля по 26 февраля;

• 8 марта;

• с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;

• с 10 по 12 июня;

• с 4 по 6 ноября.

Иллюстрация: Минтруд РФ