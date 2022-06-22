Общество

В Кировском районе Волгограда устранили аварию на сетях водоснабжения

Общество 22.06.2022 19:34
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22.06.2022 19:34


В Кировском районе Волгограда к вечеру 22 июня устранили аварию на сетях водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», устранение порыва на трубопроводе удалось произвести без остановки подачи ресурса. 

– «Концессии водоснабжения» восстановили целостность трубопровода в Кировском районе. Работы осложнялись большим диаметром трубопровода, но аварийной бригаде удалось сохранить подачу ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты, обслуживаемые данным водоводом, – прокомментировали в пресс-службе  КВ. – Восстановительные работы проведены оперативно. 

В настоящий момент подача водоснабжения потребителям осуществляется в полном объеме.

Фото: архив ИА "Высота 102"

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