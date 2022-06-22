В Кировском районе Волгограда к вечеру 22 июня устранили аварию на сетях водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», устранение порыва на трубопроводе удалось произвести без остановки подачи ресурса.

– «Концессии водоснабжения» восстановили целостность трубопровода в Кировском районе. Работы осложнялись большим диаметром трубопровода, но аварийной бригаде удалось сохранить подачу ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты, обслуживаемые данным водоводом, – прокомментировали в пресс-службе КВ. – Восстановительные работы проведены оперативно.

В настоящий момент подача водоснабжения потребителям осуществляется в полном объеме.

Фото: архив ИА "Высота 102"