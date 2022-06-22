Общество

В Кировском районе Волгограда устраняют аварию на сетях водоснабжения

Общество 22.06.2022 11:33
0
22.06.2022 11:33


Бригада коммунальщиков устраняет порыв на трубопроводе в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», технологическое нарушение трубы диаметром 600 мм произошло на улице 64-ой Армии. 

– В настоящий момент бригада находится на месте и производит восстановительные работы на водоводе, – сообщили информагентств в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. – По предварительной оценке, работы завершатся в течение дня.

Данная труба, пояснили в Концессиях, обслуживает ряд многоквартирных домов и социальных объектов Кировского района. В связи с этим для удобства потребителей компанией принято решение не приостанавливать подачу ресурса жителям.  

В компании также напомнили, что в случае утечки потери несет ресурсоснабжающая организация, жители оплачивают только тот ресурс, который прошел через их прибор учета.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
22.06.2022 10:35
Общество 22.06.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2022 09:32
Общество 22.06.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2022 07:29
Общество 22.06.2022 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2022 07:16
Общество 22.06.2022 07:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 23:06
Общество 21.06.2022 23:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 21:21
Общество 21.06.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 20:33
Общество 21.06.2022 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2022 19:52
Общество 21.06.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 19:04
Общество 21.06.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:57
Общество 21.06.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:48
Общество 21.06.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:22
Общество 21.06.2022 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:58
Общество 21.06.2022 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:33
Общество 21.06.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:14
Общество 21.06.2022 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Андрей Бочаров встретился с представителями Узбекистана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградские депутаты примут участие в конференции ЮРПАСмотреть фотографии
12:19
Владелец «БлинБери» и «СушиВесла» распродает бизнес в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде пенсионера забили молотком и оставили умирать в квартиреСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машинуСмотреть фотографии
11:33
В Кировском районе Волгограда устраняют аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у роботаСмотреть фотографии
11:13
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптикуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылсяСмотреть фотографии
10:57
В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиникаСмотреть фотографии
10:35
Мэрию Волгограда обязали залатать ямы и установить освещение в поселке ГорьковскийСмотреть фотографии
10:27
Посетителей детской поликлиники № 6 в Волгограде вывели на улицуСмотреть фотографии
10:01
Производитель тротуарной плитки в Волгограде превратил овраг в свалкуСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июняСмотреть фотографии
09:30
На трассе Р-22 под Волгоградом дотла сгорела фураСмотреть фотографии
07:29
И грянет гром: в Волгограде и области ожидают грозы и туманСмотреть фотографии
07:16
В Волгограде зажгли тысячи свечей в память о ВОВ и в поддержку СВО: фоторепортажСмотреть фотографии
23:06
Бочаров принял участие в памятной акции на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
22:00
В Волгограде в СИЗО № 1 проверили сообщения от анонимовСмотреть фотографии
21:21
Энергоснабжение 4 районов Волгограда приостановят 22 июняСмотреть фотографии
20:33
Банк «Открытие»: 48% жителей ЮФО имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцевСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде 25 июня изменят схему движения и введут пешеходный режимСмотреть фотографии
19:04
Норильчанина арестовали в Волгограде на 24 часа за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде эвакуировали международный аэропортСмотреть фотографии
17:57
Останки погибшего в «коридоре смерти» красноармейца похоронили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Замглавы ФСИН России Степаненко посетит колонию № 9 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде после падения с моста умерла 72-летняя женщинаСмотреть фотографии
17:22
Жители в шоке: в Котово новое МУП предлагает в два раза поднять тарифы на водуСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде из-за угроз эвакуируют Центральный судСмотреть фотографии
16:58
«Открытие Авто»: каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машиныСмотреть фотографии
 