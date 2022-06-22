



Бригада коммунальщиков устраняет порыв на трубопроводе в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», технологическое нарушение трубы диаметром 600 мм произошло на улице 64-ой Армии.

– В настоящий момент бригада находится на месте и производит восстановительные работы на водоводе, – сообщили информагентств в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. – По предварительной оценке, работы завершатся в течение дня.

Данная труба, пояснили в Концессиях, обслуживает ряд многоквартирных домов и социальных объектов Кировского района. В связи с этим для удобства потребителей компанией принято решение не приостанавливать подачу ресурса жителям.

В компании также напомнили, что в случае утечки потери несет ресурсоснабжающая организация, жители оплачивают только тот ресурс, который прошел через их прибор учета.