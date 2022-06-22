И грянет гром: в Волгограде и области ожидают грозы и туман

В Волгоградской области в среду, 22 июня, ожидается похолодание до +30 градусов, а местами в регионе прогремят грозы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского гидрометцентра.

По информации синоптиков, сегодня днем в Волгограде и области возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха к середине дня прогреется до +30 градусов. В городе на Волге столбики термометров могут подняться до отметки +34 градуса.

– При грозах в регионе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, – предупреждают в Волгоградском ЦГМС. – 23 июня в регионе сохранится неустойчивая погода с осадками.

Так, местами в Волгоградской области в четверг снова прогремят грозы, более вероятны в регионе кратковременные дожди. При этом температура воздуха составит от +28 до +31 градусов.

Интересно, что на 24 июня – пятницу – синоптики прогнозируют туман.

– В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман, – говорится в краткосрочном прогнозе. – Температура воздуха днем от +24 до +29 градусов.