Общество

Банк «Открытие»: 48% жителей ЮФО имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцев

Общество 21.06.2022 20:33
0
21.06.2022 20:33


Почти половина жителей Южного федерального округа имеет личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. Четверть южан имеет запас прочности на срок от 3 до 6 месяцев. Финансовое положение 11% опрошенных позволяет им прожить до 1 года. 12% заявили о наличии денежной подушки безопасности на срок более года. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
При этом у 27% жителей округа сбережений никаких нет. А 26% при текущем уровне расходов смогут продержаться 1-2 месяца.
До 24 февраля 2022 года 39% респондентов не имели накоплений. У 40% накопления были, но с тех пор уменьшились. Еще 7% имели накопления, но сейчас вынуждены полностью направить их на текущие расходы. 14% заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.
У 79% опрошенных отношение к накоплениям после начала спецоперации и введения санкций против России не изменилось. Из них 45% копили деньги раньше и делают это, а 34% не имели сбережений и раньше и не имеют возможности копить сейчас. Среди тех, у кого отношение изменилось, 13% перестали копить и начали тратить сбережения, а 8% наоборот решили начать копить, хотя раньше не делали этого.
74% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России. При этом у 33% расходы увеличились сильно, а 41% незначительно. Не изменились расходы у 16% опрошенных, по 5% заявили, что их траты снизились или немного или сильно.
При этом почти две трети южан (60%) хотели бы иметь запас личных сбережений на срок свыше 12 месяцев. Еще 22% - на 6-12 месяцев, 14%- на 3-6 месяцев, 4%- хотя бы на 1-2 месяца.
*Опрос проведен банком «Открытие» 13-17 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
21.06.2022 21:21
Общество 21.06.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 19:52
Общество 21.06.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 19:04
Общество 21.06.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:57
Общество 21.06.2022 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:48
Общество 21.06.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 17:22
Общество 21.06.2022 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:58
Общество 21.06.2022 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:33
Общество 21.06.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:14
Общество 21.06.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 16:05
Общество 21.06.2022 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2022 14:23
Общество 21.06.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 13:56
Общество 21.06.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 13:22
Общество 21.06.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 12:04
Общество 21.06.2022 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 11:32
Общество 21.06.2022 11:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:00
В Волгограде в СИЗО № 1 проверили сообщения от анонимовСмотреть фотографии
21:21
Энергоснабжение 4 районов Волгограда приостановят 22 июняСмотреть фотографии
20:33
Банк «Открытие»: 48% жителей ЮФО имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцевСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде 25 июня изменят схему движения и введут пешеходный режимСмотреть фотографии
19:04
Норильчанина арестовали в Волгограде на 24 часа за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде эвакуировали международный аэропортСмотреть фотографии
17:57
Останки погибшего в «коридоре смерти» красноармейца похоронили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Замглавы ФСИН России Степаненко посетит колонию № 9 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде после падения с моста умерла 72-летняя женщинаСмотреть фотографии
17:22
Жители в шоке: в Котово новое МУП предлагает в два раза поднять тарифы на водуСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде из-за угроз эвакуируют Центральный судСмотреть фотографии
16:58
«Открытие Авто»: каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машиныСмотреть фотографии
16:33
Прокуратура продолжит в Краснодаре битву с депутатской постройкой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде пройдут лазерное шоу и митинги 24 июняСмотреть фотографии
16:05
4 млн завтраков и 1,5 млн обедов: на комбинате «Виво Маркет» подвели итоги прошлого учебного годаСмотреть фотографии
15:43
В Волгоградской области мужчину убило током при попытке кражиСмотреть фотографии
15:21
В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухиСмотреть фотографии
15:02
СК возбудил дело по факту сбыта ПМ и 3 патронов двумя волгоградцамиСмотреть фотографии
14:23
Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Котельникове увековечили память погибшего Героя России Вадима ГерасимоваСмотреть фотографии
13:56
Стало известно состояние упавшей с ж/д моста в Волгограде женщиныСмотреть фотографии
13:41
На юге Волгограда доставщик на легковушке протаранил столбСмотреть фотографии
13:22
Звездные гости и море плова: в Волгограде готовы к проведению молодежного фестиваляСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде на Второй продольной с ж/д моста упала женщинаСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом осудят арендодателя за гибель троих рабочихСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о сильной геомагнитной буре 24 июняСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде отремонтируют дороги в 42 дворах: списокСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отцаСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после суда объявили аукцион на ремонт рассыпающейся братской могилыСмотреть фотографии
 