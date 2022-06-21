



Почти половина жителей Южного федерального округа имеет личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. Четверть южан имеет запас прочности на срок от 3 до 6 месяцев. Финансовое положение 11% опрошенных позволяет им прожить до 1 года. 12% заявили о наличии денежной подушки безопасности на срок более года. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

При этом у 27% жителей округа сбережений никаких нет. А 26% при текущем уровне расходов смогут продержаться 1-2 месяца.

До 24 февраля 2022 года 39% респондентов не имели накоплений. У 40% накопления были, но с тех пор уменьшились. Еще 7% имели накопления, но сейчас вынуждены полностью направить их на текущие расходы. 14% заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.

У 79% опрошенных отношение к накоплениям после начала спецоперации и введения санкций против России не изменилось. Из них 45% копили деньги раньше и делают это, а 34% не имели сбережений и раньше и не имеют возможности копить сейчас. Среди тех, у кого отношение изменилось, 13% перестали копить и начали тратить сбережения, а 8% наоборот решили начать копить, хотя раньше не делали этого.

74% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России. При этом у 33% расходы увеличились сильно, а 41% незначительно. Не изменились расходы у 16% опрошенных, по 5% заявили, что их траты снизились или немного или сильно.

При этом почти две трети южан (60%) хотели бы иметь запас личных сбережений на срок свыше 12 месяцев. Еще 22% - на 6-12 месяцев, 14%- на 3-6 месяцев, 4%- хотя бы на 1-2 месяца.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-17 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.