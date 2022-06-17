Избирком Волгоградской области обновил положение о премиях









В положение о компенсациях, дополнительной оплате труда (вознаграждении) и иных выплатах в период подготовки и проведения различных выборов и референдума в Волгоградской области внесены изменения, сообщает ИА «Высота 102».

Согласно опубликованному постановлению избирательной комиссии Волгоградской области, в документе теперь прописано многодневное голосование, а также уточнен ведомственный коэффициент, который применяется при расчете вознаграждения за активную работу по проведению и подготовке областных выборов и референдума. Этот коэффициент умножается на размер ежемесячной оплаты труда.

Отмечается, что он может быть повышен председателю участковой избирательной комиссии до 2,5 включительно, иным членам избирательных комиссий до 2,0 включительно при наличии экономии средств на подготовку и проведение областных выборов, референдума.

В прежней редакции положения ведомственный коэффициент составлял 1,5 и мог повышаться до 2,0.

Также ранее не был прописан ведомственный коэффициент для членов избиркомов с правом решающего голоса, работающим на постоянной основе, работникам аппарата избирательной комиссии Волгоградской области, председателям ТИКов. Решение о его размере принималось председателем соответствующей комиссии после дня голосования. Теперь отмечается, что коэффициент может быть повышен до 3,0 включительно при наличии экономии средств на подготовку и проведение выборов.

В этом году в Волгоградской области в общей сложности пройдет 80 избирательных кампаний: довыборы депутатов облдумы по трем одномандатным избирательным округам и выборы в 79 органов местного самоуправления, которые будут назначены в период с 12 по 22 июня. На муниципальных выборах подлежит замещению 287 депутатских мандатов, будет избираться 45 глав поселений.

Выборы депутатов Волгоградской облдумы уже назначены на 11 сентября . Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.



