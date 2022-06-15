Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФ

Представители Волгоградской области примут участие в юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 15 июня, на оперативном совещании у губернатора региона обсуждены планы и программа участия.

Масштабное мероприятие пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Северной столице. Делегаты от области планируют провести рабочие встречи с руководителями крупных компаний и госкорпораций. В планах — подписание новых соглашений о сотрудничестве, а также участие в дискуссионных панелях.

В 2021 году делегаты от Волгоградского региона на площадках ПМЭФ подписали соглашения о сотрудничестве с Севастополем, банками «Открытие» и «ПСБ», компанией «Ростелеком» и многими другими компаниями.

Справка

Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005-го мероприятие проводится под патронатом и при участии Президента РФ.

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