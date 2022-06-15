







Сегодня, 15 июня на должность начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского назначен Сергей Павлович Давлетшин. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа.





Сергей Давлетшин родился в 1971 году в городе Капустин Яр Астраханской области. Учился в Нижнегородском высшем зенитном ракетном училище противовоздушной обороны, которое окончил в 1993 году. После обучения служил на Дальнем Востоке. В 2006 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».







Трудовую деятельность начал в 1993 году начальником расчета воинской части, затем работал в инспекции государственного пожарного надзора, начальником Управления пожарной охраны «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» ФГУП «Космический центр «Южный». В последнее время занимал должность консультанта отдела пожарной безопасности и безопасности на водных объектах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.





Сергей Давлетшин имеет ведомственные награды, награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» I, II, III степени, медалью «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности на особо важных государственных объектах» двух степеней.





Ранее отдел возглавлял Алексей Солохин, полковник МВД в отставке.