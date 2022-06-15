Общество

Чиновник из администрации Волгоградской области возглавил отдел в мэрии Волжского

Общество 15.06.2022 20:37
0
15.06.2022 20:37



Сегодня, 15 июня на должность начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского назначен Сергей Павлович Давлетшин. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа.

Сергей Давлетшин родился в 1971 году в городе Капустин Яр Астраханской области. Учился в Нижнегородском высшем зенитном ракетном училище противовоздушной обороны, которое окончил в 1993 году. После обучения служил на Дальнем Востоке. В 2006 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».

Трудовую деятельность начал в 1993 году начальником расчета воинской части, затем работал в инспекции государственного пожарного надзора, начальником Управления пожарной охраны «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» ФГУП «Космический центр «Южный».    В последнее время занимал должность консультанта отдела пожарной безопасности и безопасности на водных объектах комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Сергей Давлетшин имеет ведомственные награды,  награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» I, II, III степени, медалью «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности на особо важных государственных объектах» двух степеней.

Ранее отдел возглавлял Алексей Солохин, полковник МВД в отставке.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
15.06.2022 19:40
Общество 15.06.2022 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 18:59
Общество 15.06.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 17:58
Общество 15.06.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 16:27
Общество 15.06.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 15:17
Общество 15.06.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 14:06
Общество 15.06.2022 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 13:07
Общество 15.06.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 13:04
Общество 15.06.2022 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 11:50
Общество 15.06.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 10:35
Общество 15.06.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 10:25
Общество 15.06.2022 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 09:50
Общество 15.06.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 08:57
Общество 15.06.2022 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 08:31
Общество 15.06.2022 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2022 08:06
Общество 15.06.2022 08:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:37
Чиновник из администрации Волгоградской области возглавил отдел в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
20:18
В Волгоградской области солярка за неделю подешевела на 1 копейкуСмотреть фотографии
19:40
В райцентре Волгоградской области объявили режим экономии водыСмотреть фотографии
18:59
«Ищем кинолога и ветеринара»: МБУ «Северное» расширяет штат для работы с бездомными животными в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
«Кондукторы ничего не объясняют»: в Волгограде остановилось движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
18:15
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетикеСмотреть фотографии
18:13
Стартовала избирательная кампания по довыборам в думу Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде по решению суда уволили с работы мать Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
17:02
Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумыСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области эвакуировали мэрию и думу города ВолжскогоСмотреть фотографии
16:58
В подмосковных Люберцах осудили жену иностранца из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пообещали не допустить взрывного роста тарифов на услуги ЖКХСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцамСмотреть фотографии
15:26
В Краснодаре 46-летний волгоградец поджег здание УФСБСмотреть фотографии
15:17
Niletto и Денис Лебедев выступят на молодежном фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
 