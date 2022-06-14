Новые арт-объекты украсили бульвар в Дзержинском районе Волгограда





Необычные арт-объекты появились вдоль обновляемого бульвара по проспекту Жукова в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, новые топиарные фигуры выполнены в виде мальчика с книгой, жирафа на мотоцикле и трех поросят.

Для устойчивости фигур подрядчик установил их на основание из арматуры и бетона. Чтобы сохранить в целости фигуры во время работы, вокруг них установили ограждение.

- В ближайшее время зеленую зону также украсят светодиодные фигуры в виде зонтиков и цветов, - добавили в пресс-службе мэрии. - Аналогичные композиции ранее были установлены в рамках реконструкции первой очереди территории вдоль проспекта им. Жукова.

В настоящее время в бульваре уже высадили более 2,5 тысяч чайных роз, 600 кустарников и 310 деревьев. Среди них - ель, сосна, можжевельник, клен и другие породы. В скором времени на объекте завершится оборудование поливочного водопровода протяженностью 1000 погонных метров.

Также на проезде между бульваром и многоквартирными домами рабочие приступили к демонтажу старого асфальтового покрытия. Согласно проекту, проезд разделят на две зоны – первая будет предназначена для велосипедистов, а вторая для пешеходов.

Фото администрация Волгограда