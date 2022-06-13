В ЦПКиО Волгограда зрители увидели в небе флаг России

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде горожане и гости областной столицы увидели красивое завершение празднования Дня России. Как стало известно ИА «Высота 102», 12 июня, в вечернем небе зрители впервые увидели триколор.

— Можно сказать, что это был эксклюзив. В конце шоу зрителей ожидала комбинация из трех уровней, олицетворяющих цвета нашего российского флага, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — На 3-4 секунды в конце фейерверк окрашивался в три цвета.

Ранее в ЦПКиО анонсировался запуск в этом году шести фейерверков к праздничным датам. Первый салют прогремел 9 мая в День Победы. 28 мая в парке запустили фейерверк, посвященный фестивалю студентов и школьников.

22 августа ожидается фейерверк в честь Дня российского флага. 4 сентября — празднование Дня города, 4 ноября — запуск в День народного единства и 31 декабря волгоградцы красочным шоу встретят Новый год.

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Фото: ЦПКиО