Волгоградцы открыли дикие пляжи









Жара и выходной день побудили многих волгоградцев провести сегодня, 11 июня около воды на берегу Волги. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, самые излюбленные места для такого отдыха - неофициальный пляж у стены Родимцева под музеем-панорамой «Сталинградская битва» в Центральном районе и территория на левом берегу Волги, рядом с хутором Бобры.









Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждают, что такие несанкционированные для купания места опасны, в первую очередь тем, что на них отсутствуют спасательные посты. Также здесь не осмотрено дно, не ограждена зона заплыва, нет медпункта. Такие пляжи не соответствуют ни одному из требований – купаться там опасно, предупреждают в ведомстве.











Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.