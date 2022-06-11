Волгоградцы открыли дикие пляжи

Общество 11.06.2022 17:33
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11.06.2022 17:33
Жара и выходной день побудили многих волгоградцев провести сегодня, 11 июня около воды на берегу Волги. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, самые излюбленные места для такого отдыха - неофициальный пляж у стены Родимцева под музеем-панорамой «Сталинградская битва» в Центральном районе и территория на левом берегу Волги, рядом с хутором Бобры.
Волгоградцев понять можно – в городе началось настоящее лето, а когда откроются официальные пляжи, неизвестно. В администрации города кивают на Роспотребнадзор, а санитарные врачи называют в свою очередь другие условия для открытия купального сезона.
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждают, что такие несанкционированные для купания места опасны, в первую очередь тем, что на них отсутствуют спасательные посты. Также здесь не осмотрено дно, не ограждена зона заплыва, нет медпункта. Такие пляжи не соответствуют ни одному из требований – купаться там опасно, предупреждают в ведомстве.
Напомним, в Волжском официальный купальный сезон стартует уже 13 июня.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
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