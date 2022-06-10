Общество

Открытие пляжа в Волжском отметят вечеринкой

Общество 10.06.2022 08:17
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10.06.2022 08:17



На городском пляже Волжского собираются бурно отметить начало пляжного сезона. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, 13 июня в 15-00 здесь ждут волжан на праздник. В программе – пляжный волейбол, интерактивы с призами и подарками, много музыки и хорошее настроение.

Все остальное к приему волжан на пляже готово. Обследовано дно реки Ахтуба, организовано дежурство спасателей, запущены фонтанчики с водой.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Волгоградской области. Пока неизвестно, когда и где заработают пляжи в Волгограде.



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