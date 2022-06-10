Синоптики прогнозируют на выходные дожди и жару в Волгоградской области





В предстоящие выходные в Волгограде и области синоптики прогнозируют сильную жару и кратковременные дожди. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в субботу, 11 июня, днем на юге региона ожидается до +35 градусов, а уже к вечеру отдельные районы накроет кратковременные дожди и грозы.

В ночь с 10 на 11 июня в Волгоградской области ожидается температура воздуха от +14… +19 градусов тепла. Днем столбик термометра остановится на отметке примерно +33, а в южных районах региона повысится до +35.

Ветер ночью и днем в субботу ожидается северо-восточный. Порывы не повысят 9 м/с. При грозах ожидается усиление до 20 м/с.

В воскресенье, 13 июня, дневная температура немного опустится и будет составлять в пределах +25…30 градусов. Ветер северо-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В отличие от Волгоградского ЦГМС, онлайн сервисы обещают ясную и жаркую погоду.