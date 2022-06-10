



Большинство жителей Волгограда, принявших участие в опросе ИА "Высота 102" в телеграм-канале высказались в поддержку инициативы депутатов Госдумы о запрете наружной рекламы на иностранных языках. Больше того, читатели информагентства высказываются за то, чтобы и вывески в городе были исключительно на русском.

Так, 81% опрошенных высказались за запрет наружной рекламы на иностранном языке. В общей сумме против иностранных названий проголосовало 330 человек. Против оказалось всего 19% -77 человек.

Напомним, ранее большинство волгоградцев также выступила против возвращения популярной сети ресторанов McDonalds.