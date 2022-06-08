В Волгограде ищут идеи для масштабного молодежного фестиваля, запланированного на 25 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», к разработке программы привлекут студентов и старшеклассников, а на следующей неделе объявят список лекторов и выступающих звезд.

— По поручению губернатора Андрея Бочарова мы приступили к проработке программы молодежного фестиваля. Уже известно, что будет множество творческих площадок — каждый участник найдет что-то для себя. Все предложения были рождены в молодежном сообществе, — отметила заместитель главы Волгограда Анна Кувычко. — И мы продолжаем работать с нашими студентами, волонтерами. Чтобы наполнить программу тем, что будет интересно, прежде всего, им. Мы сделаем все, чтобы праздник понравился жителям и гостям города, области.

В Волгограде фестиваль станет первым проектом такого масштаба после пандемии коронавируса. По задумке организаторов будущая площадка объединит старшеклассников, студентов, представителей молодежных и детских общественных объединений, работающую молодежь.

Будут представлены десятки тематических площадок — ль музыки и спорта до туристической и экологической направленности. Мероприятия пройдут в наиболее популярных у молодежи точках притяжения — на Центральной набережной, в ЦПКиО, на улице Советской, в пойме реки Царицы.

Символично, что главный концерт с участием популярных молодежных исполнителей состоится 25 июня и станет настоящим подарком для 32 000 выпускников. На следующей неделе будут объявлены имена титулованных лекторов и наставников, а также приглашенных звезд.

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