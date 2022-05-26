В Волгограде пройдет молодежный фестиваль 25 июня

В Волгограде на Центральной набережной 25 июня пройдет крупный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской области, об этом заявил сегодня, 26 мая, глава региона Андрей Бочаров на встрече с ректорами вузов, студентами и активистами в парке «Россия — моя история».

- Мы понимаем, что 2020, 2021 и часть 2022 года, к сожалению, были непростыми в связи с распространением коронавирусной инфекции, были введены серьезные ограничения, которые сдерживали проведение различных мероприятий, - говорит Андрей Бочаров. - Обстановка позволяет нам подумать о проведении массовых мероприятий с большим объёмом людей на открытом воздухе. Я бы не хотел, чтобы фестиваль превратился в организационное мероприятие для галочки.

Возглавит оргкомитет фестиваля первый замгубернатора Александр Дорждеев и мэр Волгограда Владимир Марченко. Примут участие в организации праздника молодежь из студенческих объединений. На праздник будут приглашены студенты из малых городов Волгоградской области.

На фестивалях будут работать тематические площадки, где волгоградцы смогут не только развлечься, но и посоревноваться в таких мероприятиях как: «Хореография», «Музыка», «Спорт», «Изобразительное искусство», «Фотоискусство», «Интеллект», «Кинематограф», «Медиа», «Бизнес», «Театр». Также на Центральной набережной пройдет праздничный концерт и фейерверк.