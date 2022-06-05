Власти Волгограда закупают две остановки почти за 1 миллион рублей

Общество 05.06.2022 20:11
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05.06.2022 20:11
В Волгограде до конца года должны появиться два новых остановочных павильона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, муниципальное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района заключило договор на поставку этих сооружений с единственным поставщиком - ООО АльянсСтройКом» без проведения конкурсных процедур, по максимальной цене – 982 тысячи рублей.
Где появятся новые остановки и как они должны выглядеть – в документах, размешенных на сайте госзакупок, не указывается. Уточняется лишь тип №3 остановочных павильонов.
Тип №3 сборки «Стандарт» предусматривает, в частности, наличие Wi-Fi, зарядного устройства для сотовых телефонов, а также информационное табло со временем прибытия общественного транспорта. Такая «умная» остановка несколько лет назад появилась в Волжском.
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