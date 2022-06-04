Общество

Эмили и Мартин: какие редкие имена выбирают своим детям волгоградцы

Общество 04.06.2022 20:30
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04.06.2022 20:30


В мае 2022 года в Волгоградской области зарегистрировали 1329 малышей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомюстиции, опубликованы самые редкие и распространенные имена, которые выбирают для новорожденных. 

У мальчишек по распространенности лидируют Артем, Максим, Александр, Михаил и Дмитрий. Девочек родители называли Евами, Мариями, Викториями, Алисами и Екатеринами. 

Топ-5 редких имен мальчиков возглавляют Авраам, Аким, Демьян, Мартин, Яромир. Родители называют девочек не менее интересными именами. В лидерах — Евсия, Лукерья, Тея, Серафима, Эмили.

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