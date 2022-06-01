Общество

«Это просто фантастически!»: в Волжском студентам показали этапы сортировки мусора

Общество 01.06.2022 16:49
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01.06.2022 16:49




Студенты-экологи Волжского филиала ВолГУ побывали на мусоросортировочном комплексе Группы Компаний «Чистый город». Как сообщает ИА «Высота 102», обучающиеся во время экскурсии смогли узнать этапы сортировки мусора и ознакомиться с возможным местом будущей работы.

– Нашему предприятию необходимы не только специалисты ежедневного состава, но и квалифицированные кадры в сфере экологии, которые смогут разрабатывать новые технологии и внедрять их в жизнь, – рассказывает директор сортировочного комплекса Валерий Ерин. – Сегодня в России ещё нет эффективной технологии по переработке трудноперерабатываемых пластиков, таких как пленка, многослойная упаковка, сложные пластики. Очень важно, чтобы к решению экологических вопросов подключались и молодые умы, презентовали свои разработки в этой сфере, разумные проекты мы готовы поддерживать.


В ходе экскурсии студенты смогли увидеть, как сортируют отходы в промышленных масштабах. На комплексе они узнали, процесс сортировки и прессования отходов, а также им рассказали сколько после сортировки получается готового вторсырья.

– В рамках практики студентам нашего учебного заведения удалось ознакомиться с производственными процессами крупного предприятия нашего города, – рассказывает доцент кафедры математики, информатики и естественных научных дисциплин Волжского филиала ВолГУ Наталья Карпова. – С точки зрения охраны природы и переработки отходов, данная практика является актуальной и важной для наших студентов-экологов. Очень здорово, что они могут воочию познакомиться с технологиями, посмотреть на производственный процесс и задать специалисту интересующие вопросы.


Волжский сортировочный комплекс Группы Компаний «Чистый город» с 2018 года принимает на обработку отходы из Волгограда, Волжского и районов Заволжья. Все отходы проходят радиационный контроль и далее отправляются на разгрузочную площадку, где мусор измельчают на высокопроизводительном шредере. 

Далее из потока коммунальных отходов собирается пригодный металл, пластик, стекло, бумага и отправляются на дальнейшую переработку. Почти за полгода завод отсортировал и отправил на переработку более 4 тысяч тонн сырья. Большего всего по объему удалось собрать пластиковых упаковок.  


Своими эмоциями от экскурсии поделился студент 3 курса направления «Экология и природопользование» Волжского филиала ВолГУ Доронин Матвей. 

– Знаете, не каждый житель города может воочию понаблюдать как происходит сортировка мусора на такой промышленном масштабе, – признается молодой человек. – Возможность увидеть такую глобальную работу просто фантастически!



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